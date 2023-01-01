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AMAZERA

Узбекистан Ташкент
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AMAZERA
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Квартиры
Смотреть все 4 объекта
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/9
Срочно продаётся !!! Район : Яшнабадский Ориентир: Махтумкули Кол-во комнат: 2 Этаж: 2 Эта…
770,41 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Срочно продаётся !!! Район : Яккасарйский Ориентир: 1 нотариальная Кол-во комнат: 3 Этаж: …
1,35 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Этаж 2/10
СРОЧНО Продам !!! Район: Юнусабадский Ориентир: ТЦ Малика Комнат: 4 Этаж: 2 Этажность: 10 …
3,24 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/7
Срочно продаётся шикарная квартира в центре !!! Район : Юнусабадский Ориентир: Метро Минор …
782,64 млн сум
Наши агенты в Узбекистане
Гиясов Мирзиёд
Гиясов Мирзиёд
69 объектов
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2036 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!