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Коммерческая недвижимость в А. Артыкова ССГ, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческое помещение 336 м² в kolhoz imeni Lenina, Узбекистан
Коммерческое помещение 336 м²
kolhoz imeni Lenina, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение ор-р м.Чорсу. 2.5сот 336м2 400тыс Не упустите возможность п…
$400,000
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Агентство
MRS Real Estate Agent
Языки общения
English, Русский
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